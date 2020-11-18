"Молодой человек, у тебя настрой какой-то сегодня". Черчесов резко ответил журналисту

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов бурно отреагировал на один из вопросов журналиста после поражения от Сербии (5:0) в Лиге наций.
Фото: РФС
Корреспондент спросил у специалиста, не было ли у него мыслей уйти со скамейки по ходу игры с сербами. На что Черчесов ответил: "Молодой человек, у тебя настрой какой-то сегодня".

Напомним, что в 2004 году на тот момент главный тренер сборной России Георгий Ярцев покинул скамейку по ходу матча с Португалией, закончившегося поражением национальной команды со счетом 7:1.

Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова

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Теги: Черчесов Сборная России
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