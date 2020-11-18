"Ох как нам необходим был сегодня Дзюба! Я уже много раз говорил, он должен быть на скамейке, на поле, да где угодно! В расположении сборной должен быть капитан. Причём капитан с яйцами, которые у Дзюбы, как мы убедились, есть", - приводит слова Губерниева "Чемпионат".
Напомним, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не получил приглашение на ноябрьские матчи национальной команды после того, как в сеть было опубликовано интимное видео футболиста. Как ранее заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, он дал время игроку побыть с семьей.
Губерниев: сегодня необходим был Дзюба! Сборной России нужен капитан с яйцами
Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги матча сборной России с Сербией (5:0) в Лиге наций УЕФА.
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