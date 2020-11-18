Определились все участники Лиги наций, заработавшие повышение в классе

Стали известны все сборные - участники Лиги наций 2020, которые по итогам розыгрыша переходят дивизионом выше.

Фото: AFP

Последний игровой день Лиги наций 2020 определил всех участники, добившихся по итогам розыгрыша повышения в классе.



Из Лиги B в Лигу A отправятся сборные Австрии, Чехии, Венгрии и Уэльса. Повышение из Лиги C до Лиги B заработали команды Черногории, Армении, Словении и Албании. Победителями групп в Лиге D стали сборные Фарерских островов и Гибралтара - следующий розыгрыш Лиги наций они проведут в Лиге C.