После пятого гола в ворота сборной России, забитого сербским защитником Филипом Младеновичем на 64 минуте игры, между комментаторами матча на Первом канале Павлом Занозиным и Романом Гутцайтом состоялся примечательный диалог.
- 0:5. 65-я минута. Одна замена еще остается у Черчесова. Заменить себя он не может. Пока, - произнес Занозин.
- Или не хочет, - добавил Гутцайт.
Встреча Лиги наций между сборными России и Сербии в Белграде завершилась разгромным поражением нашей команды со счетом 0:5. В перерыве при счете 0:4 главный тренер сборной произвел сразу 4 замены, но спасти проигранный матч эти меры не помогли.
Комментаторы матча Сербия - Россия: Черчесов заменить себя не может. Или не хочет
Комментаторы Первого канала Павел Занозин и Роман Гутцайт в прямом эфире матча Сербия - Россия (5:0) отреагировали на пятый пропущенный гол шуткой про главного тренера сборной Станислава Черчесова.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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