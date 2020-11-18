Комментаторы матча Сербия - Россия: Черчесов заменить себя не может. Или не хочет

Комментаторы Первого канала Павел Занозин и Роман Гутцайт в прямом эфире матча Сербия - Россия (5:0) отреагировали на пятый пропущенный гол шуткой про главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ