Джикия - о разгроме сборной: ответственность лежит на игроках. Просим прощения у всех видевших этот позор

Капитан и центральный защитник сборной России Георгий Джикия дал комментарий по итогам матча против Сербии (0:5).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор, - передает слова Джикии пресс-служба сборной России.

Решающий матч 6 тура группы 3 дивизиона B Лиги наций Сербия - Россия закончился разгромным поражением нашей национальной команды со счетом 0:5. На первой минуте нападающий Антон Заболотный не реализовал верный голевой момент, почти в упор пробив прямо во вратаря. Сборная России нанесла по воротам соперника 19 ударов против 12, но этого не хватило, чтобы забить даже один гол.

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Теги: Лига Наций Сборная России Джикия
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