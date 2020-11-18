- Такой сонной, такой неуверенной в себе я нашу команду не видела давно. Кураж в исполнении сборной мы видели довольно давно. Теперь вот смотрим на обескураженность, - написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Сборная России крупно уступила в Белграде сборной Сербии в матче 6 тура Лиги наций - 0:5. Футболисты допустили большое количество ошибок как в обороне, так и в атаке - даже 19 нанесенных ударов по воротам хозяев (7 из них в створ) не привели ни к одному забитому голу.
Канделаки: кураж в исполнении сборной России мы видели давно. Теперь смотрим на обескураженность
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки дала комментарий о разгромном поражении сборной России в матче Лиги наций с командой Сербии со счетом 0:5.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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