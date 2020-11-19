- Я не понял, зачем Гильерме делали российский паспорт. Я же помню, как при Слуцком говорили, как нам нужен Гильерме. Но мы потеряли на 2-3 года своих молодых вратарей! Никто не говорит, что он плохой, но зачем он нужен? У нас достаточное количество своих ребят, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Вратарь сборной России Маринато Гильерме вышел в стартовом составе гостевого матча Лиги наций против Сербии и был заменен после первого тайма при счете 0:4. До перерыва хозяева поля пробили в створ его ворот 5 раз. Вышедший на замену голкипер Сослан Джанаев во втором тайме отразил 2 удара в створ из 3.
Мостовой: не понял, зачем Гильерме делали российский паспорт. У нас достаточно своих молодых вратарей
Экс-полузащитник сборной России и телеэксперт Александр Мостовой после матча Лиги наций Сербия - Россия (5:0) прокомментировал наличие в сборной голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.
Фото: AFP
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