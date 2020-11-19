Форвард "Спартака" и сборной России Александр Соболев не мог выйти на поле в матче против Сербии (0:5) из-за проблем с коленом, сообщает телеграм-канал журналиста Ильи Казакова.
- Почему не играл Соболев? Насколько знаю, у него перед игрой возникли боли в колене. Даже не так - у него "защелкнуло" колено. Заблокировало. Почему так случилось - это медицинский вопрос, не знаю, - написал Казаков в своем телеграм-канале.
В матче 6 тура группы 3 дивизиона B Лиги наций Сербия - Россия (0:5) на позиции центрального нападающего в составе нашей команды вышел форвард "Сочи" Антон Заболотный. За проведенные на поле 72 минуты он нанес 7 ударов по воротам, 4 из них в створ, но так и не смог реализовать ни одного момента.
Источник: Соболев не мог сыграть против Сербии из-за проблем с коленом
Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев не имел возможности выйти на поле в матче Сербия - Россия (5:0) по медицинским причинам.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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