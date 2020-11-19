- Удивительно то, с каким настроем наши футболисты вышли на поле. Ощущение, что они уже устали от долгих игр. Постоянные ошибки и попытка вполноги победить, тогда как сербы вышли с сумасшедшим желанием выиграть, - передают слова Кирьякова "Известия".
Решающий матч за первое место в группе Лиги наций против Сербии сборная России проиграла со счетом 0:5. Наша команда набрала 8 очков в 6 матчах группы и заняла вторую строчку в турнирной таблице, не дающую права на повышение в дивизионе.
Кирьяков: ощущение, что игроки сборной устали от долгих игр. Постоянные ошибки и попытка победить вполноги
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал игру национальной команды против Сербии (0:5).
Фото: ФК "Арсенал"
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