Боярский: у Черчесова будущего со сборной нет. Надо назначать Семина - проверенный тренер

Актер, певец и болельщик "Зенита" Михаил Боярский дал комментарий о разгромном поражении сборной России в Белграде (0:5).
Фото: Sportbox
- Думаю, этот результат лежит на руководстве команды! Сборная выглядела беззубой и неподготовленной. У Черчесова будущего нет, с ним у команды ничего не получится. Но не мне судить, потому что я болельщик. Просто очень печально, что сборная России находится в футбольных задворках. Заболотный старался, но надо попадать в ворота. Считаю, нужно назначать Семина - это проверенный тренер, - передает слова Боярского Sport24.

Сборная России в определяющем матче за первое место в группе 3 дивизиона B Лиги наций потерпела сокрушительное поражение от команды Сербии со счетом 0:5. В перерыве при счете 0:4 главный тренер Станислав Черчесов заменил сразу четверых игроков, в том числе голкипера Маринато Гильерме. Но матч спасти это не помогло, хотя игроки сборной России нанесли 19 ударов (7 в створ) по воротам соперника, 7 из них (4 в створ) на счету нападающего Антона Заболотного.

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Теги: Лига Наций Черчесов Семин Боярский
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