- Зрелище душераздирающее, но при этом я бы не стал слишком драматизировать ситуацию. И точно не надо увольнять Черчесова. Надо просто спокойно все проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться к Чемпионату Европы, - цитируют Кирьякова "Известия".
Сборная России в ноябре потерпела два поражения в матчах Лиги наций - от Турции (2:3) и Сербии (0:5), а также сыграла вничью товарищеский матч со сборной Молдавии (0:0). По итогам месяца наша сборная опустилась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и попала только в третью корзину "посева" жеребьевки европейского отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
Кирьяков: точно не надо увольнять Черчесова. Нужно сделать выводы и готовиться к Чемпионату Европы
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал комментарий об игре российской сборной против сербов (0:5) в матче Лиги наций.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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