"Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку.
Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Отмечается, что схожие проблемы с коленом Соболев испытывал и в клубе. Также говорится, что форвард не предъявлял никаких жалоб медицинскому штабу сборной России ни на ноябрьском, ни на октябрьском сборах.
Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб национальной команды подверг здоровье Соболева серьезной опасности.
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард красно-белых принял участие в 12-и матчах, в которых забил 5 голов (1 с пенальти) и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Официальный телеграм-канал сборной России по футболу
В сборной России рассказали о травме Александра Соболева
Медицинский штаб сборной России сообщил о состоянии нападающего национальной команды и московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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