На вопрос в своем "инстаграме" о том, как реагировать на проигрыш сборной России, священник ответил: "Можно перечислить им десятину. Церковь всегда призывала поддерживать убогих".
Источник: сторис "инстаграма" Павла Островского
"Церковь всегда призывала поддерживать убогих". Священник Островский - о поражении России от Сербии
Священник Павел Островский прокомментировал поражение сборной России от Сербии (5:0) в матче Лиги наций УЕФА.
Фото: сторис "инстаграма" Павла Островского
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