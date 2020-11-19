"Вот к Джикии у меня большие вопросы. Георгий не командует обороной. Видимо, не умеет руководить защитниками. Да и сам не особо надежен. Увлекается подключениями вперед. Ну куда ты летишь? Притормози! Поруководи своими партнерами!
Нет, он, к сожалению, не лидер. Нельзя позволять сербам гулять в своей штрафной и на подступах к ней", - цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
Напомним, что в отсутствие в расположении национальной команды нападающего "Зенита" Артема Дзюбы именно Джикия стал капитаном сборной России.
За национальную команду 26-летний футболист дебютировал в 2017 году. В ее составе Джикия принял участие в 28-и матчах и забил 1 гол.
Орлов: Джикия не лидер сборной. Он не умеет руководить защитниками и сам не особо надежен
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника сборной России Георгия Джикию после матча с Сербией (5:0) в Лиге наций УЕФА.
Фото: ФК "Спартак"
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