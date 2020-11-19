"Моменты Заболотного в игре с Сербией? Ну а чего вы от него хотите? К сожалению, это игрок не уровня матча Сербия – Россия...
По-прежнему считаю, что Черчесов допустил ошибку, не вызвав Дзюбу. Артем – профессионал. И его нужно оценивать по игре на поле. Все остальное – побочное", - приводит слова Орлова "Спорт-экспресс".
Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды после того, как в сеть было опубликовано интимное видео футболиста. В играх Лиги наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5) в стартовом составе на позиции форварда выходил Заболотный.
Орлов: Заболотный – игрок не уровня матча Сербия – Россия. Черчесов ошибся, не вызвав Дзюбу
Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающих Антона Заболотного и Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"
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