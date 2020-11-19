"Да что вы все с этим Дзюбой?! Он для меня кончился, когда его выгнали из "Зенита" в тульский "Арсенал".
Дзюба только среди мусора привозных игроков может потолкаться, попихаться. И все. А на более высоком уровне – какой там Дзюба?! У него просто нет конкурента в сборной, нет замен. Вот и трясутся с этим Дзюбой", – передает слова Гаврилова Metaratings.ru.
Напомним, что Дзюба не получил приглашение в сборную России на ноябрьские матчи после того, как в сеть было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста. Подопечные Станислава Черчесов в текущем месяце сыграли вничью с Молдавией (0:0), а также потерпели поражение от Турции (2:3) и Сербии (0:5).
Гаврилов: Дзюба только среди мусора привозных игроков может потолкаться. И все
Легенда московского "Спартака" Юрий Гаврилов ответил на вопрос, стоило ли Станиславу Черчесову вызвать нападающего Артема Дзюбу на ноябрьские матчи сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
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