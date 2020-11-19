"У нас часто сначала возносят до небес, а потом столь же быстро закапывают. Считаю, ни в коем случае не нужно отправлять его в отставку. Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной.
Мое мнение — Станислав Саламович на своем месте. Надеюсь, к чемпионату Европы в его распоряжении будут все ведущие футболисты, и тогда Россия должна решать задачу-минимум в виде выхода из группы", - цитирует Кечинова "Известия".
Напомним, что в минувшем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборная России заняла 2-е место в группе 3 Лиги В, набрав 8 очков в 6-и матчах. Соперниками команды Черчесова по групповому этапу были Венгрия, Сербия и Турция.
По итогам ноябрьских матчей национальная команда России потеряла позиции в рейтинге сборных УЕФА, из-за чего при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, будет посеяна в 3-й корзине.
Кечинов: Черчесов – идеальный вариант для сборной. Он на своем месте
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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