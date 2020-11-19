"Александр Соболев — это мальчик-талант. Несмотря на то что он длинный и рослый, он очень пластичный, легко перестраивается в процессе игры, хорошо чувствует мяч, умеет правильно открываться и в целом играет прилично. Нынешний центральный форвард [Заболотный], пусть он на меня не обижается, немного дубоватый", — передает слова Кавазашвили News.ru.
Напомним, что в матчах Лиги наций с Турцией и Сербией в стартовом составе сборной России на позиции форварда выходил Заболотный. Позже стало известно, что Соболев не играл из-за травмы колена, но при это попадал в заявку национальной команды.
"Соболев — это мальчик-талант, а Заболотный немного дубоватый". Кавазашвили - о нападающих сборной России
Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили сравнил нападающих сборной России Александра Соболева и Антона Заболотного.
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