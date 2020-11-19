"Конечно, 0:5 — это слишком стыдно, но такое случается. Я бы не назвал это кризисом, это коронавирусный эффект. Сбился график, многие футболисты не привыкли играть через два дня на третий. Все это наложило отпечаток. Я думаю, что шансы хорошо выступить еще остаются", - сказал Булыкин.
Сборная России, уступив с крупным счетом в Белграде сборной Сербии, заняла второе место в группе дивизиона B Лиги наций и не смогла выйти в топ-дивизион А. Первой в группе стала сборная Венгрии.
Безвыигрышная серия команды Станислава Черчесова теперь составляет шесть матчей. Эти результаты опустили российскую команду в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года.
Источник: НСН
"Это не кризис, а коронавирусный эффект". Булыкин - о поражении сборной России в матче с Сербией
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги нации против Сербии (0:5).
Фото: ФК "Локомотив"
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