Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин не считает, что поражение сборной России от Сербии со счетом 0:5 - повод для отставки Станислава Черчесова.
- Думаю, про отставку главного тренера говорить рано, лакмусовой бумажкой будет Чемпионат Европы. А на результате прошедшей игры сказались и кадровые потери, и физическое состояние футболистов из-за тяжелого графика, и нереализованные моменты. В итоге получился такой же матч, как у Германии против Испании, - передает слова Булыкина НСН.
Сборная России в ноябре проиграла два матча из трех, один из них с разгромным счетом 0:5, и не смогла занять первое место в группе Лиги наций. 8 набранных в группе Лиги наций очков позволили нашей команде занять только второе место. Следующий розыгрыш Лиги наций сборная России вновь проведет в Лиге B, а летом 2021 года выступит на Чемпионате Европы 2020, который был перенесен с текущего года на будущий из-за пандемии коронавируса.
Булыкин: про отставку Черчесова говорить рано, лакмусовой бумажкой будет Чемпионат Европы
Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин дал комментарий о неудачах национальной команды в ноябре 2020 года.
Фото: news.ru
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