Экс-тренер российской сборной Михаил Гершкович считает, что негативную роль для сборной России сыграла скандальная ситуация вокруг нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
- На мой взгляд, одну из основных, если не главную роль в этой ситуации сыграла шумиха вокруг лидера сборной, на этот раз в команду не вызванного. Я поддерживаю решение Станислава Черчесова не приглашать капитана на последние матчи, но это негативно отразилось на психологии нашей команды, - передает слова Гершковича "МК".
Напомним, форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не был вызван на ноябрьский сбор национальной команды в связи с попаданием в скандальную ситуацию - в интернете был распространен компрометирующий Артема видеоролик. Сборная России в ноябре без Дзюбы выступила неудачно - ничья в товарищеском матче с Молдавией (0:0), поражение от Турции (2:3) и разгромный проигрыш Сербии (0:5).
Гершкович: невызов Дзюбы негативно отразился на психологии сборной России
Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал неудачное выступление национальной команды в ноябре 2020 года.
Фото: ФК "Зенит"
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