"Конечно, в мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, в которой я буду стабильно играть. Говорить о том, что мне все равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться туда", - передает слова Лодыгина Sport24.
Напомним, что 30-летний вратарь вызывался в сборную России в период с 2013 по 2016 год. В составе национальной команды Лодыгин принял участие в 11-и матчах, в которых пропустил 4 гола. Последней командой Лодыгина был тульский "Арсенал".
Лодыгин: в мои планы входит возвращение в сборную России
Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин заявил о желании вернуться в сборную России.
Фото: сборная России
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