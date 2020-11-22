"Все ждали первого места в группе Лиги наций. Последние игры смазали выступление нашей команды.
К первому месту нужно стремиться, но требовать и бить себя в грудь, что мы обязаны этого достигать, мы не вправе", - сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла 2-е место в группе 3 Лиги В Лиги наций. В заключительном матче турнира национальная команда разгромно проиграла Сербии со счетом 5:0.
Хохлов: все ждали первого места в группе Лиги наций
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал выступление сборной России в Лиге наций
Фото: ФК "Динамо"
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