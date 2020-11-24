"Очень обидно, что Венгрия, которую мы обыграли и сыграли вничью, заняла первое место в группе, а не мы", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Сборная России заняла второе место в группе, набрав 8 очков в шести матчах. Соперниками России по групповому этапу были Венгрия, Сербия и Турция.
Напомним, что при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, Россия будет посеяна в 3-й корзине.
Черчесов: очень обидно, что Венгрия заняла первое место в группе, а не мы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное для команды завершение Лиги Наций.
Фото: МатчТВ
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