"Президент "Спартака" Леонид Федун всё знал, не знаю, почему это всё вылезло. Меня не оскорбляет, что всё было сказано, а удивляет, что Соболев молчит. Мы всех на сборе спрашиваем, как здоровье, как самочувствие? Он все тренировки провел, вообще без проблем. Кстати, другой игрок "Спартака" Зобнин перед игрой с Молдавией сказал, что у него что-то побаливает, мы его освободили, а через два дня сыграл великолепно с Турцией и вернулся в клуб. Так что мы никого не заставляем", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что Соболев вернулся в "Спартак" из расположения сборной России с травмой, после чего ему была сделана операция в Италии.
Черчесов прокомментировал ситуацию с травмой Соболева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о травме нападающего Александра Соболева.
Фото: РФС
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