"Интервью Черчесова — это просто стыд. Мне очень неловко за его слова, честно говоря. На федеральном канале, в прямом эфире так обложить свою сборную — это полная некомпетентность", - приводит слова Писарева Sport24.
Напомним, что во время интервью, которое происходило в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" Черчесов раскритиковал игру братьев Миранчуков и Федора Чалова, а также прокомментировал выбор Антона Заболотного в качестве основного нападающего национальной команды.
Писарев - об интервью Черчесова: просто стыд. Так обложить свою сборную - полная некомпетентность
Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился мнением об интервью наставника национальной команды Станислава Черчесова.
Фото: РФС
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