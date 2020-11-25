"Режиссер берет вину на себя, артисты просто снимаются в кино. В театре вообще спектакль не получается без режиссера. Иногда бывает удача, но винить всегда нужно режиссера, а не артиста. Черчесову стоит начинать с себя, а не с футболистов", - сказал Боярский.
Команда Черчесова заняла второе место в группе Лиги Наций и осталась в дивизионе В. Сборная России набрала 8 очков в шести матчах. Соперниками России по групповому этапу были Венгрия, Сербия и Турция.
Отметим, что при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, Россия будет посеяна в 3-й корзине.
Источник: "Чемпионат"
Боярский: Черчесову стоит начинать с себя, а не с футболистов
Известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Матч ТВ
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