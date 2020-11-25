— Черчесов безусловно доработает до чемпионата Европы, а дальше уже его работодателю нужно будет смотреть. Не справится — будет работать другой. Здесь все очень просто, в спорте определяющий фактор — это результат, — цитирует Губерниева Sport24.
Напомним, сборная России разгромно уступила Сербии (0:5) в последней игре Лиги наций, тем самым не сумев подняться по итогам сезона в Лиге "А", где представлены сильнейшие сборные Европы.
Вчера наставник команды Станислав Черчесов пришел на эфир телеканала "Матч ТВ", где прокомментировал главные вопросы по сборной. Ознакомиться подробнее с эфиром можно здесь.
Губерниев: Черчесов безусловно доработает до чемпионата Европы. Не справится — будет работать другой
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о судьбе наставника сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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