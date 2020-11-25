Напомним, что во время интервью наставник национальной команды раскритиковал игру полузащитников Алексея и Антона Миранчуков и нападающего Федора Чалова.
"На мой взгляд, плохо, что Черчесов так сказал. Получается, тренер отделяет себя от игроков. Это же единая команда! Когда Станислав Саламович начинает говорить открыто о недостатках своих подопечных, это его поражение как педагога... Он же переложил ответственность. Зря...", - приводит слова Орлова "Спорт-экспресс".
Сборная России под руководством Черчесова заняла 2-е место в Лиге В Лиги наций УЕФА в группе с Венгрией, Сербией и Турцией, набрав 8 очков в 6-и встречах. По итогам турнира национальная команды вылетела из топ-20 рейтинга сборных УЕФА.
Орлов: зря Черчесов переложил ответственность на игроков
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о недавнем интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!