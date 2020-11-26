Орлов: Черчесов захотел стать Макаренко по отношению к Дзюбе, и всё без него проиграл

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о решении главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать на ноябрьские матчи нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"
- Черчесов не взял Дзюбу на последние матчи сборной, хотя по игровым качествам тот был ему нужен. Это чисто его фантазии, его решение. Он вдруг захотел стать Макаренко, автором "Педагогической поэмы". Он сделал свой выбор, и что получилось? Ничья с Молдавией, поражения от Турции и Сербии. Без Дзюбы Станислав Саламович все проиграл! Ну что ж, он главный тренер и несет за это ответственность, - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать форварда "Зенита" и постоянного капитана сборной Артёма Дзюбу на ноябрьский сбор национальной команды после того, как футболист стал главным героем громкого скандала с распространенным через интернет компрометирующим видеороликом. Российская сборная без Дзюбы в составе сыграла вничью выездной товарищеский матч с Молдавией (0:0) и провалила концовку группового турнира Лиги наций, уступив в последних турах в гостях Турции 2:3 и Сербии 0:5.

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Теги: Сборная России Дзюба Черчесов Орлов
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