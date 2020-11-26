"Все ошибаются. Для меня же вся эта ситуация вылилась в бесконтрольную тему. Полстраны хайпанули на этой истории. Ну и толку-то? Черчесов — уважаемый человек, я тоже к нему отношусь с уважением.
Хайпуют те, кто не разбирается в футболе, они высказывают своё мнение, которое никому неинтересно. У нас всегда было так: нужно рубануть, всё отнять! Но мы же адекватные люди, ну давайте мы сожжём Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так! Ну это же бред полный!" - передает слова Сафина Sport24.
Отметим, что интервью Черчесова, которое проходило в прямом эфире федерального канала "Матч ТВ", вызвало широкий резонанс среди футбольных болельщиков и журналистов, многим из которых не понравились высказывания наставника национальной команды. Напомним, что Черчесов раскритиковал игру "золотого актива сборной России" - братьев Миранчуков и Федора Чалова.
Сборная России по итогам Лиги наций УЕФА, где национальная команда заняла 2 место в группе с Венгрией, Сербией и Турцией, выпала из двадцатки лучших сборных Европы по версии УЕФА.
"Ну давайте сожжем Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так!" Сафин отреагировал на интервью тренера сборной
Прославленный теннисист Марат Сафин поделился мнением о недавнем интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
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