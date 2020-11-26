Баринов: у нас страна такая: каждый ждёт, чтоб ты где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к критике сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
У нас страна такая: каждый ждёт, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез.

Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идёт, приезжает много новых игроков, — цитирует футболиста "Чемпионат".

24-летний Баринов дебютировал в сборной 8 июня 2019 года в матче квалификации Лиги Европы с Сан-Марино (9:0). Всего за команду полузащитник провел четыре игры, не отметившись голевыми действиями.

Сборная России не может победить в шести матчах подряд. Последняя победа датирована 6 сентябрем 2020 года, когда россияне были сильнее Венгрии (2:3) в рамках Лиги наций. После этого подопечные Станислава Черчесова трижды сыграли вничью и трижды проиграли, в том числе, в последней игре против Сербии (5:0). Неудачное выступление в последних матчах не позволило команде подняться в Лигу А.

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Теги: Сборная России Баринов Лига наций
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