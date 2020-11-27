"У Сербии есть футболисты, которые играют в хороших европейских чемпионатах, в том числе в Италии. У России один футболист - Миранчук - сыграл полчаса с начала чемпионата Италии. Плюс Черышев, который давно выступает в Испании, но, наверное, он не топ-футболист. Сегодняшнее поколение сборной России достаточно слабое", - сказал Трабукки.
Напомним, что сборная России в заключительном туре Лиги Наций проиграла на выезде Сербии со счетом 0:5.
Команда Станислава Черчесова заняла второе место в своей группе и осталась в дивизионе В Лиги Наций. Соперниками сборной России были Венгрия, Сербия и Турция.
При жеребьевке квалификации ЧМ-2022 Россия оказалась в третьей корзине.
Источник: РБ-Спорт
Трабукки: сегодняшнее поколение сборной России достаточно слабое
Известный агент Марко Трабукки оценил уровень игроков сборной России.
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