"Футболисты могли обидеться на резкие слова Черчесова? Пошли они на фиг! На что обижаться? В советские времена наши тренеры не выбирали эпитетов, так стружку с нас снимали. И никто не обижался, а делал выводы.
Что они из себя представляют? Попробуй в Европе так поиграй, из состава быстро вылетишь.
ЦСКА повел себя неправильно, выступив против Черчесова после его слов о Чалове. Ничего такого Черчесов не сказал. Зачем с Чалова пылинки сдувать? Третий год от Чалова ждем прогресса", - заявил Пономарев.
Напомним, Станислав Черчесов дал скандальное интервью в эфире "Матч ТВ", в котором, в частности, под критику попал нападающий ЦСКА Федор Чалов.
После этого ЦСКА выступил с довольно резким заявлением по итогам выступления Черчесова в телеэфире.
Федор Чалов в этом сезоне провел 16 матчей за ЦСКА, забив 2 гола (один с пенальти) и отдав пять голевых передач.
Источник: Советский Спорт
Пономарев: футболисты могли обидеться на слова Черчесова? Пошли они на фиг!
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ситуацию, возникшую после интервью Станислава Черчесова в эфире "Матч ТВ".
Фото: РИА "Новости"
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