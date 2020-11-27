Пономарев: футболисты могли обидеться на слова Черчесова? Пошли они на фиг!

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ситуацию, возникшую после интервью Станислава Черчесова в эфире "Матч ТВ".
Фото: РИА "Новости"
"Футболисты могли обидеться на резкие слова Черчесова? Пошли они на фиг! На что обижаться? В советские времена наши тренеры не выбирали эпитетов, так стружку с нас снимали. И никто не обижался, а делал выводы.

Что они из себя представляют? Попробуй в Европе так поиграй, из состава быстро вылетишь.

ЦСКА повел себя неправильно, выступив против Черчесова после его слов о Чалове. Ничего такого Черчесов не сказал. Зачем с Чалова пылинки сдувать? Третий год от Чалова ждем прогресса", - заявил Пономарев.

Напомним, Станислав Черчесов дал скандальное интервью в эфире "Матч ТВ", в котором, в частности, под критику попал нападающий ЦСКА Федор Чалов.

После этого ЦСКА выступил с довольно резким заявлением по итогам выступления Черчесова в телеэфире.

Федор Чалов в этом сезоне провел 16 матчей за ЦСКА, забив 2 гола (один с пенальти) и отдав пять голевых передач.

Источник: Советский Спорт

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Теги: ЦСКА Чалов Черчесов Пономарев
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