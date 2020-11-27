— Черчесов совершенно правильно сказал, что Заболотный хотя бы моменты создает в отличие от Чалова. Чалов же совсем не прогрессирует. Пускай лучше Антон Заболотный в сборной играет, — рассказал Пономарев в интервью "Советскому спорту".
Напомним, ранее Черчесов заявил, что ему лучше "бездарный" Заболотный, нежели талантливый футболист, который ничего не делает. По всей видимости, наставник намекал на форварда ЦСКА Федора Чалова.
Пономарев: Черчесов совершенно правильно сказал, что Заболотный хотя бы моменты создает в отличие от Чалова
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал высказывания наставника сборной России Станислава Черчесова.
Фото: ПФК ЦСКА
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