"Я сам напросился туда, потому что хотел прямой эфир. Сам попросил, чтобы был Дмитрий Губерниев, чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой. Я рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь вскроем", - сказал Черчесов эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что Черчесов выступил с критикой в адрес Федора Чалова и Александра Соболева. Позже ЦСКА отреагировал на слова наставника национальной команды официальным заявлением на своем сайте.
Сборная России в заключительном матче Лиги Наций проиграла на выезде Сербии со счетом 0:5 и заняла второе место в своей группе, оставшись в дивизионе В. Соперниками россиян также были Венгрия и Турция.
Черчесов - о скандальном интервью: я сам напросился на эфир
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандальное интервью на "Матч ТВ".
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