Черчесов - о скандальном интервью: я сам напросился на эфир

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандальное интервью на "Матч ТВ".
"Я сам напросился туда, потому что хотел прямой эфир. Сам попросил, чтобы был Дмитрий Губерниев, чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой. Я рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь вскроем", - сказал Черчесов эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что Черчесов выступил с критикой в адрес Федора Чалова и Александра Соболева. Позже ЦСКА отреагировал на слова наставника национальной команды официальным заявлением на своем сайте.

Сборная России в заключительном матче Лиги Наций проиграла на выезде Сербии со счетом 0:5 и заняла второе место в своей группе, оставшись в дивизионе В. Соперниками россиян также были Венгрия и Турция.

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Теги: Сборная России Черчесов
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