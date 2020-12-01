— Если бы все, что говорят тренеры про своих игроков, стало бы достоянием общественности, Станислав Саламович показался бы вам очень лайтовым, — цитирует комментатора "Фонтанка".
Напомним, Черчесов недавно был гостем одной из программ на телеканале "Матч ТВ". Интервью с ним вели Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Денис Казанский, вопросы которого, по мнению зрителей, были самыми острыми.
Ответы Черчесова сразу же разлетелись по сайтам, в том числе, про "золотой актив" в лице братьев Миранчуков и Федора Чалова, а также про "бездарного" Антона Заболотного.
Генич: если бы все слышали слова других тренеров про игроков, то Черчесов показался бы вам лайтовым
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о наставнике сборной России Станиславе Черчесове после интервью на "Матч ТВ".
Фото: Коммент.Шоу
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