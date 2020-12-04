"Было подтверждено, что формат матчей и количество городов Евро-2020 остаются без изменений. Подготовка идет в плановом режиме. А сегодня обсуждались различные сценарии.
Понятно, что есть теоретическая возможность проведения турнира без зрителей. По-прежнему сохраняется надежда на то, что он пройдет в исходном формате со 100-процентной загрузкой стадиона. И между ними несколько вариаций", - сказал Сорокин.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Чемпионат Европы 2020 был перенесен на 2021 год. По планам УЕФА турнир должен пройти на 12 стадионах в 12 городах по всей Европе.
Сборная Россия попала в группу B. Соперниками команды Черчесова будут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.
В Санкт-Петербурге состоится четыре матча турнира - игры сборной России против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня), встреча Бельгия - Финляндия (21 июня) и один четвертьфинальный матч Евро-2020 (2 июля).
Источник: RT
Сорокин: есть теоретическая возможность проведения Евро-2020 без зрителей
Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что обсуждалось на заседании УЕФА.
Фото: УЕФА
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