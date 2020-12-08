Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес предупреждение РФС за ненадлежащее поведение сборной России

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла предупреждение РФС по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции (2:3).

Фото: РФС