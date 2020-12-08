Предупреждение РФС было вынесено за ненадлежащее поведение футболистов национальной команды.
Напомним, что на 24-й минуте игры с турками красную карточку получил защитник Андрей Семенов. Также сборная России получила 4 "горчичника".
Источник: официальный сайт УЕФА
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес предупреждение РФС за ненадлежащее поведение сборной России
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла предупреждение РФС по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции (2:3).
Фото: РФС
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