Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) заявление с просьбой пересмотреть решение УЕФА о присуждении сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против Швейцарии, сообщает официальный сайт организации.
Напомним, что встреча 6 тура Лиги наций Швейцария - Украина, в которой должна была определиться сборная, вылетающая из Лиги A, не состоялась из-за вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко. УЕФА принял решение о присуждении сборной Украины технического поражения, что автоматически оставило украинцев последними в группе при равенстве очков со Швейцарией.
Украина обжаловала в CAS техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций
Украинская ассоциация футбола подала апелляцию на решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в решающем матче Лиги наций против Швейцарии.
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
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