Украина обжаловала в CAS техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

Украинская ассоциация футбола подала апелляцию на решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в решающем матче Лиги наций против Швейцарии.

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO