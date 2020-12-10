"Считаю, что наша сборная одна из фаворитов в этой группе вместе с французами. Хотя датчане не подарок, а исландцы — северная команда с хорошей физической подготовкой. В любом случае, наши ребята очень здорово прошли отборочный цикл, заняли первое место в группе. Хочется пожелать им удачи, все-таки большой путь проделали, долго к этому шли", - сказал Колыванов.
Молодежная сборная России по итогам сегодняшней жеребьевки попала в группу C Чемпионата Европы 2021 (U-21). Соперниками команды Галактионова стали команды Франции, Дании и Исландии.
Матчи группового этапа пройдут с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. В соответствии с регламентом турнира, матчи группы С пройдут в Венгрии.
Стадия плей-офф состоятся с 31 мая по 6 июня 2021 года.
Игорь Колыванов возглавлял молодежную сборную России с 2009 по 2010 год.
Источник: "СЭ"
Колыванов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2021 для молодежной сборной России
Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об итогах жеребьевки молодежного чемпионата Европы.
Фото: ФК "Уфа"
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