"Фаворит группы команда Франции. Три остальные - приблизительно равные по силам. Россия вполне может бороться за выход из группы со второй позиции. Первая задача — сыграть уже в финальной части, выйти из группы и продолжить борьбу за призовые места. Шансы вполне есть" - сказал Хомуха.
Молодежная сборная России сегодня узнала соперников по Чемпионату Европы 2021 года (U-21). По итогам жеребьевки команда Галактионова попала в группу С. Соперниками российской сборной стали команды Франции, Дании и Исландии.
Финальная часть молодежного Евро пройдет в Венгрии и Словении в следующем году. С 24 по 31 марта запланирована групповая стадия, плей-офф турнир состоится с 31 мая по 6 июня.
По жребию сборная России матчи группы проведет в Венгрии.
Источник: "СЭ"
Хомуха: молодежная сборная России вполне может бороться за второе место в группе
Экс-наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение о группе российской команды на молодежном Чемпионате Европы 2021 года.
Фото: РФС
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