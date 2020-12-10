"Нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Это уголовное преступление. Тех, кто это сделал, нужно за такое наказывать," - сказал Дюков.
После появления видео Дзюба был лишен капитанской повязки в петербургском "Зените". Также главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи национальной команды, объяснив это тем, что Дзюбе нужно время, чтобы побыть с семьей.
Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге Наций и не смогла выйти в дивизион А. Соперниками команды Черчесова были Венгрия, Сербия и Турция.
Источник: "Чемпионат"
Дюков - о сливе видео с Дзюбой: это уголовное преступление, за такое нужно наказывать
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию со скандальным видео с участием нападающего Артема Дзюбы.
Фото: Sportbox
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