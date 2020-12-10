Глебов - о группе на Евро U21: фаворитом никого не вижу. У нас должны быть мысли, что мы - фавориты

Опорный полузащитник "Ростова" и молодежной сборной России Данил Глебов прокомментировал результаты жеребьевки группы на молодежном Евро-2021.
Фото: РПЛ
- Может показаться, что группа не самая сложная? На чемпионате Европы не может быть слабых команд. На этот турнир приедут лучшие молодежные сборные Старого Света на данный момент. Кого вижу главным фаворитом? Фаворитом никого не вижу. У нас в голове должны быть мысли: "Мы - фавориты". Мы поедем на Евро биться и сражаться, - передает слова Глебова пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее стало известно, что соперниками молодежной сборной России по группе Евро-2021 U21 стали команды Франции, Исландии и Дании. Сам турнир будет разбит на две части: матчи в группах будут сыграны в пределах мартовского окна ФИФА, стадии плей-офф состоятся в начале июня. Сборная России квалифицировалась на Евро U21 с первого места в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии, набрав 23 очка в 10 сыгранных матчах.

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Теги: Молодежная сборная России Глебов
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