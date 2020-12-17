Черчесов: не спрашивал Оздоева, что на него нашло в Стамбуле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей реакции на ключевую ошибку полузащитника Магомеда Оздоева в матче против Турции (2:3).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Как Оздоев объяснял, что на него нашло в Стамбуле? А я не спрашивал. После таких ситуаций вопросы бывают не слишком уместны. Думаете, Магомед сам не понимает, что случилось? Понимает. Иногда больший эффект дает молчание тренера. Если это тактическая погрешность, неверное перестроение, ошибочный выбор позиции на поле, то надо вовремя подсказать, объяснить, как сыграть, что это дает. А когда такое... Вы же не будете что-то говорить вратарю, который пропустил между ногами с 70 метров. Он что, сам не понимает? Игрока надо оставить наедине с самим собой, - передает слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Матч 5 тура дивизиона B Лиги наций Турция - Россия прошел в Стамбуле 15 ноября 2020 года и закончился победой хозяев поля со счетом 3:2. На 11 минуте матча полузащитник нашей сборной Денис Черышев открыл счет, но на 24 минуте опорный хавбек Магомед Оздоев допустил ошибку, которая перевернула течение встречи: безадресный вынос мяча через себя из середины поля в сторону своих ворот привел к опасной атаке сборной Турции и удалению центрального защитника Андрея Семенова. В большинстве турецкие футболисты забили 2 гола уже к 32 минуте, а вскоре после перерыва забили с пенальти и третий мяч. Сборная России в меньшинстве сумела отыграть один гол - на 57 минуте отличился Далер Кузяев, но уйти от поражения нашей команде не удалось.

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Теги: Сборная России Оздоев Черчесов
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