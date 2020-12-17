- Тот состав нельзя назвать экспериментальным - вышли футболисты, которые были у нас в распоряжении, и готовые играть. Это касается и Облякова, и Дивеева, и Кучаева, которые дебютировали, и Чалова, и Фомина, и Соболева, и Мостового, проводивших одни из первых матчей за сборную. Такова была объективная реальность. Вот если бы такой состав выставили бы в обычное время, тогда могли бы говорить об эксперименте, - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Товарищеский матч сборной России против сборной Молдавии прошел в Кишиневе 12 ноября 2020 года и завершился безголевой ничьей - 0:0. Наша национальная команда имела преимущество, но так и не смогла воплотить его в забитый мяч. В составе сборной России вышло сразу несколько молодых игроков, в том числе и призывающихся обычно в молодежную сборную - Иван Обляков, Игорь Дивеев, Константин Кучаев, Федор Чалов, Даниил Фомин, Александр Соболев, Андрей Мостовой.
Черчесов: состав, который вышел против Молдавии, нельзя назвать экспериментальным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о составе национальной команды на матч в Кишиневе против сборной Молдавии (0:0).
Фото: AFP
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