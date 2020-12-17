Черчесов: состав, который вышел против Молдавии, нельзя назвать экспериментальным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о составе национальной команды на матч в Кишиневе против сборной Молдавии (0:0).
Фото: AFP
- Тот состав нельзя назвать экспериментальным - вышли футболисты, которые были у нас в распоряжении, и готовые играть. Это касается и Облякова, и Дивеева, и Кучаева, которые дебютировали, и Чалова, и Фомина, и Соболева, и Мостового, проводивших одни из первых матчей за сборную. Такова была объективная реальность. Вот если бы такой состав выставили бы в обычное время, тогда могли бы говорить об эксперименте, - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Товарищеский матч сборной России против сборной Молдавии прошел в Кишиневе 12 ноября 2020 года и завершился безголевой ничьей - 0:0. Наша национальная команда имела преимущество, но так и не смогла воплотить его в забитый мяч. В составе сборной России вышло сразу несколько молодых игроков, в том числе и призывающихся обычно в молодежную сборную - Иван Обляков, Игорь Дивеев, Константин Кучаев, Федор Чалов, Даниил Фомин, Александр Соболев, Андрей Мостовой.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Черчесов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: на зимние сборы ЦСКА отправится под руководством Гончаренко 1
Хохлов: "Зенит" вчистую переиграл "Спартак"
Геркус: у клубов ФНЛ есть инициатива выдвинуть мою кандидатуру на пост президента лиги
Хохлов — о Гончаренко: если брать спортивный результат, то у ЦСКА все хорошо
Хохлов — о Николиче: российского тренера убрали бы давно 2
Гончаренко рассказал, как Шкурин помог Чалову 1
Хохлов: в матче против "Сочи" "Динамо" выглядело неубедительно
Черчесов высказался о травме Соболева 1
Известно, как ЦСКА нашел Головина 2
Черчесов: принимая решение о невызове Дзюбы, знал, что его будет не хватать 1
"Рубин" объявил об уходе двух специалистов
Бубнов: к Николичу накопилось уже много вопросов
Гаврилов: не знаю, кто сейчас согласится прийти в "Спартак". Какой смысл? Поработать год и уходить? 9
Черчесов: состав, который вышел против Молдавии, нельзя назвать экспериментальным
Бубнов: не сказал бы, что уход Гончаренко назрел. Ему по силам сделать ЦСКА успешным
Чернышов: Тедеско - не тот тренер, который мог что-то дать "Спартаку". Больше шоумен 9
Черчесов: не спрашивал Оздоева, что на него нашло в Стамбуле 6
Гол Чалова "Ростову" стал самым быстрым в текущем сезоне РПЛ 1
Источник: Гинер не принял отставку Гончаренко 16
Пономарев: рад, что до Чалова дошли мои слова 3
Слуцкий: в нашей молодой команде Тарасов сыграл очень важную роль
Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших футболистов года 5
Чалов прокомментировал свой хет-трик в матче с "Ростовом"
Слуцкий: поможет ли нам зимняя пауза? Думаю, да
"Рубин" объявил о расставании с Тарасовым 6
Левандовски опередил Месси и Роналду в борьбе за титул игрока года по версии ФИФА 5
Карпин раскритиковал решение доиграть прошлый сезон в чемпионате России 1
Чалов раззабивался, когда уже стало поздно. Или нет? Оценки игроков «Ростова» и ЦСКА 2
Гончаренко прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера ЦСКА 6
Клопп признан тренером года по версии ФИФА 3
Все новости
-