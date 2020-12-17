- Принимая то решение, я уже знал, что его будет не хватать. Кстати, то все говорили, мол, дайте Дзюбе отдохнуть, выпускайте других нападающих. А когда играют Чалов и Заболотный, то вспоминают об Артеме. Но мы о другом. В жестком ритме матчей Дзюбе и так-то было непросто, а когда добавилась та ситуация, то стало еще сложнее. Приглашать уставшего игрока в сборную, вынуждая его еще и дистанционно улаживать семейные дела, неправильно. Да и не факт, что его присутствие развернуло бы ситуацию кардинально, - передает слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
Перед началом ноябрьского сбора национальной команды России ее капитан и центральный нападающий "Зенита" Артем Дзюба оказался замешан в скандальную ситуацию - через социальные сети и медиаресурсы был распространен видеоролик компрометирующего содержания, главным героем которого стал Дзюба. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение в такой ситуации не вызывать Артема на ноябрьские матчи. В гостевой товарищеской встрече с командой Молдавии наша сборная сыграла вничью 0:0, после чего уступила в двух решающих матчах Лиги наций - Турции 2:3 и Сербии 0:5.
Черчесов: принимая решение о невызове Дзюбы, знал, что его будет не хватать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем было вызвано решение не вызывать на ноябрьский сбор нападающего Артема Дзюбу.
Фото: EPA
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