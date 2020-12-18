Президент РФС прокомментировал скандальное интервью Черчесова

Президент РФС Александр Дюков высказался о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: "Матч ТВ"
"Станислава Саламовича знаем как человека резкого и прямого в суждениях. Где-то это помогает, где-то мешает. Если говорить об интервью, оно наложилось на эмоциональные переживания. Мы все тяжело переживаем результаты, но при этом все-таки я прошу понять его. Это человек, который может резко ответить и быть прямым, но он точно не держит ни на кого из журналистов обиду. Состоявшееся общение мы обсуждали. Задача для многих журналистов - постараться вывести собеседника из состояния эмоционального комфорта, чтобы получить яркие ответы. Это ваша задача. Не знаю, какую задачу ставили перед собой журналисты. Если такую - им удалось. Задача тренера - уметь держать удар, даже если его провоцируют", - сказал Дюков.

Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"

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Теги: РФС Дюков Черчесов Сборная России
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