"Мы не можем быть удовлетворены выступлением нашей сборной. Начало было хорошим, но последние шесть матчей прошли без побед. Та задача, которая ставилась перед сборной, – повышение в классе в Лиге наций", - передает слова Дюкова "Чемпионат".
Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла 2-е место в группе 3 Лиги В Лиги наций, набрав 8 очков за 6 матчей. Соперниками национальной команды были Венгрия (1), Сербия (3) и Турция (4).
Глава РФС: мы не можем быть удовлетворены выступлением нашей сборной в Лиге наций
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление сборной России в Лиге наций УЕФА.
Фото: сборная России
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