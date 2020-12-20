- Как могу оценить игру наших вратарей в отборочном турнире чемпионата Европы? В отборочном цикле мы 7 из 10 игр сыграли "на ноль", уверенно вышли в финальную стадию. Так что, можно сказать, отыграли хорошо, - цитирует Стауче ТАСС.
В отборочном турнире к Евро-2020 сборная России пропустила 8 мячей в 10 сыгранных матчах. При этом голы были пропущены только в трех играх - против Шотландии в гостях (2:1) и в обеих встречах с Бельгией (1:3, 1:4).
Стауче: отборочный цикл к Чемпионату Европы мы отыграли хорошо
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче оценил игру голкиперов национальной команды в отборочном цикле к Чемпионату Европы-2020.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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